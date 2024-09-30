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Эртте Иван Иосифович

Место рождения

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

23.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1882

Отец: Эртте Иосиф

Мать: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.06.1909

Жена: Эртте (Метияйнен) Анна-Мария Адамовна

Рождение ребёнка
30.04.1911

Сын: Эртте Иван Иванович

Мать ребёнка: Эртте (Метияйнен) Анна-Мария Адамовна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Кемппи (Эртте) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Эртте (Метияйнен) Анна-Мария Адамовна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1916

Дочь: (Эртте) Айно Ивановна

Мать ребёнка: Эртте (Метияйнен) Анна-Мария Адамовна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1923

Дочь: (Эртте) Сайма-Мария Ивановна

Мать ребёнка: Эртте (Метияйнен) Анна-Мария Адамовна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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