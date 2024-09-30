Эртте (Метияйнен) Анна-Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Метияйнен) Анна-Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.1909

Муж: Эртте Иван Иосифович

Рождение ребёнка
30.04.1911

Сын: Эртте Иван Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Кемппи (Эртте) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1916

Дочь: (Эртте) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1923

Дочь: (Эртте) Сайма-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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