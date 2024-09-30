Эртте (Метияйнен) Анна-Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.06.1909
Муж: Эртте Иван Иосифович
Рождение ребёнка
30.04.1911
Сын: Эртте Иван Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Иосифович
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Кемппи (Эртте) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Иосифович
Рождение ребёнка
21.07.1916
Дочь: (Эртте) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Иосифович
Рождение ребёнка
03.05.1923
Дочь: (Эртте) Сайма-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно