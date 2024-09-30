Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эртте Иосиф

Рождение ребёнка
23.08.1882

Сын: Эртте Иван Иосифович

Отец ребёнка: Эртте Иосиф

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1885

Сын: Эртте Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Эртте Иосиф

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1890

Сын: Эртте Павел Иосифович

Отец ребёнка: Эртте Иосиф

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1895

Дочь: (Эртте) Анна-Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Эртте Иосиф

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1895

Сын: Эртте Генрих Иосифович

Отец ребёнка: Эртте Иосиф

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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