Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эртте Иосиф
Рождение ребёнка
23.08.1882
Сын: Эртте Иван Иосифович
Отец ребёнка: Эртте Иосиф
Рождение ребёнка
25.02.1885
Отец ребёнка: Эртте Иосиф
Рождение ребёнка
24.01.1890
Отец ребёнка: Эртте Иосиф
Рождение ребёнка
28.11.1895
Дочь: (Эртте) Анна-Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Эртте Иосиф
Рождение ребёнка
28.11.1895
Отец ребёнка: Эртте Иосиф
Смерть
Неизвестно