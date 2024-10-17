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Феодосия Стефанова

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.05.1884

Дата смерти

17.05.1885

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1884

Отец: Стефан Прохоров

Мать: Марина Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
20.05.1884
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянская девица Евдакия Стефанова
Смерть
17.05.1885
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
19.05.1885

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