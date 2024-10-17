Феодосия Стефанова
Место рождения
Дата рождения19.05.1884
Дата смерти17.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1884
Отец: Стефан Прохоров
Мать: Марина Иванова
Крещение
20.05.1884
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянская девица Евдакия Стефанова
Смерть
17.05.1885
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
19.05.1885