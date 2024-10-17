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Марина Иванова

Место рождения

Копцово, Корочаровская волость, Можайский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Копцово, Корочаровская волость, Можайский уезд
Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1877

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1878

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1881

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1884

Дочь: Феодосия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.01.1886

Сын: Круглов Семен Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1887

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Круглов Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1889

Сын: Круглов Афанасий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1891

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1892

Сын: Никита Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1895

Сын: Федор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1897

Дочь: Домна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Прохоров

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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