Марина Иванова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1876
Муж: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
25.08.1877
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
22.07.1878
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
01.04.1880
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
18.05.1881
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
19.05.1884
Дочь: Феодосия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
30.01.1886
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
16.07.1887
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
21.10.1889
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
21.10.1889
Сын: Круглов Афанасий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
05.02.1891
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
25.05.1892
Сын: Никита Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
29.05.1895
Сын: Федор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Рождение ребёнка
26.08.1897
Дочь: Домна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Прохоров
Смерть
Неизвестно