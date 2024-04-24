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Климанов Матвей Никифорович

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Место рождения

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Климанов Никифор

Мать: не указана

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Климанов Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Климанова Акулина Даниловна

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Климанов Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Климанова Акулина Даниловна

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: Рязанова Просковья Матвеевна

Мать ребёнка: Климанова Акулина Даниловна

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климанова Акулина Даниловна

Смерть
1942
Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
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