Климанов Матвей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Климанов Никифор
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Климанов Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Климанова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Климанов Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Климанова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: Рязанова Просковья Матвеевна
Мать ребёнка: Климанова Акулина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942