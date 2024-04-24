Климанов Дмитрий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
01.02.1937
Сын: Климанов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Климанова Надежда Михайловна
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкина Рая Дмитриевна
Мать ребёнка: Климанова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Климанова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевена
Мать ребёнка: Климанова Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне