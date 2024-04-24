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Климанов Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Климанов Матвей Никифорович

Мать: Климанова Акулина Даниловна

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1937

Сын: Климанов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Климанова Надежда Михайловна

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Пропал без вести (военное)
?.02.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкина Рая Дмитриевна

Мать ребёнка: Климанова Надежда Михайловна

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Климанова Надежда Михайловна

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевена

Мать ребёнка: Климанова Надежда Михайловна

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климанова Надежда Михайловна

Смерть
?.02.1942
Причина смерти: На войне
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