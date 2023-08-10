Климанов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климанов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климанов Яков Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Климанова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Климанов Матвей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ахтырка, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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