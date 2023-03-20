Данилова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Данилов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Данилов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Данилов Александр Иванович
Отец ребёнка: Данилов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Данилов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно