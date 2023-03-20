Данилова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Данилов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Данилов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Данилов Иван Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Данилов Александр Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Данилов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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