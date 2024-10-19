Ходакова Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Егор Поликарпович
Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ходаков Тимофей Поликарпович
Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1842
Дочь: (Ходакова) Параскева Поликарповна
Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Ходакова) Прасковья Поликарповна
Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1847
Дочь: (Ходакова) Ирина Поликарповна
Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович
Смерть
Неизвестно