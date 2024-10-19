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Ходакова Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Поликарп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Егор Поликарпович

Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ходаков Тимофей Поликарпович

Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1842

Дочь: (Ходакова) Параскева Поликарповна

Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Ходакова) Прасковья Поликарповна

Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1847

Дочь: (Ходакова) Ирина Поликарповна

Отец ребёнка: Ходаков Поликарп Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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