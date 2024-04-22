Ходаков Поликарп Иванович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Призыв на военную службу
1828
В рекрутах с 1828 года. На 1841 уже отставной солдат
Рождение ребёнка
08.04.1841
Дочь: Ирина Поликарповна
Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
15.10.1842
Дочь: Параскева Поликарповна
Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ходаков Тимофей Поликарпович
Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
13.01.1847
Дочь: Ирина Поликарповна
Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходаков Егор Поликарпович
Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходакова Дарья Даниловна
Смерть
Неизвестно