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Ходаков Поликарп Иванович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ходаков Иван Авсентьевич

Мать: Ходакова Февронья Афанасьева

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Призыв на военную службу
1828
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
В рекрутах с 1828 года. На 1841 уже отставной солдат
Рождение ребёнка
08.04.1841

Дочь: Ирина Поликарповна

Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1842

Дочь: Параскева Поликарповна

Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ходаков Тимофей Поликарпович

Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1847

Дочь: Ирина Поликарповна

Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходаков Егор Поликарпович

Мать ребёнка: Ходакова Дарья Даниловна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Дарья Даниловна

Смерть
Неизвестно
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