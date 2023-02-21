Ефремова Раиса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Раиса Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1911 ст.

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай Иванович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1917

Сын: Ефремов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов Николай Иванович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ефремов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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