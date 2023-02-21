Ефремова Раиса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1911 ст.
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1917
Сын: Ефремов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ефремов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Ефремов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область