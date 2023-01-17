Ефремов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ефремов Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1911 ст.

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова Раиса Афанасьевна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1917

Сын: Ефремов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ефремова Раиса Афанасьевна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ефремов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Ефремова Раиса Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Раиса Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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