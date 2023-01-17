Ефремов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ефремов Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1911 ст.
Дочь: Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Раиса Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.07.1917
Сын: Ефремов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ефремова Раиса Афанасьевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Ефремова Раиса Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно