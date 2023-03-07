Щипакина (Буянова) Марія
Место рождения
Дата рождения22.07.1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1814
Отец: Буяновъ Михаилъ
Мать: Буянова Пелагея
Рождение ребёнка
27.01.1836
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Щипакинъ Василій
Рождение ребёнка
18.07.1838
Сын: Щипакинъ Илія
Отец ребёнка: Щипакинъ Василій
Рождение ребёнка
07.08.1842
Сын: Щипакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Василій
Бракосочетание
?.01.1915
Муж: Щипакинъ Василій