Щипакина (Буянова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Буянова) Марія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.07.1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1814

Отец: Буяновъ Михаилъ

Мать: Буянова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1836

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Щипакинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1838

Сын: Щипакинъ Илія

Отец ребёнка: Щипакинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1842

Сын: Щипакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1915

Муж: Щипакинъ Василій

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