Поляков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Полякова (Моравская) Антонина Францевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Полякова (Моравская) Антонина Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Полякова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Полякова (Моравская) Антонина Францевна
Смерть
Неизвестно