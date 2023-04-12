Поляков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Полякова (Моравская) Антонина Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Полякова (Моравская) Антонина Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Моравская) Антонина Францевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Полякова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Полякова (Моравская) Антонина Францевна

Смерть
Неизвестно

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