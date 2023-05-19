Полякова (Моравская) Антонина Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Моравская) Антонина Францевна

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

06.11.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1927

Отец: не указан

Мать: Моравская Янина Иосифовна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Полякова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Михаил

Смерть
Неизвестно
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