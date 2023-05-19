Полякова (Моравская) Антонина Францевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1927
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Полякова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Поляков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Поляков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Поляков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Михаил
Смерть
Неизвестно