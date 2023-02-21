Курбатова (Бочкарева) Татьяна Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Бочкарева) Татьяна Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Курбатов Дмитрей Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Михайлов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1747

Сын: Курбатов Иван Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Михайлов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Курбатов Егор Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Михайлов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Курбатов Семен Михайлов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1754

Сын: Курбатов Григорий Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Михайлов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1759

Сын: Курбатов Василей Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Михайлов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Сын: Курбатов Федор Семенов

Отец ребёнка: Курбатов Семен Михайлов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Афимья Семеновна

Отец ребёнка: Курбатов Семен Михайлов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Семен Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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