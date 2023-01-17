Курбатов Федор Семенов
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1780
Сын: Курбатов Григорей Федоров
Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Курбатов Афонасей Федоров
Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: . Агрипина Федорова
Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: . Гликерия Федорова
Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно