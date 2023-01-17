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Курбатов Федор Семенов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Курбатов Семен Михайлов

Мать: Курбатова Татьяна Савельева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Курбатов Григорей Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Курбатов Иван Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Курбатов Егор Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Курбатов Афонасей Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: . Агрипина Федорова

Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: . Гликерия Федорова

Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Курбатов Игнатей Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Курбатов Василей Федоров

Мать ребёнка: Курбатова Афимья Филипова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Афимья Филипова

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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