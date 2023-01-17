Курбатова (Мымрина) Афимья Филипова
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Курбатов Григорей Федоров
Отец ребёнка: Курбатов Федор Семенов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Курбатов Федор Семенов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Курбатов Федор Семенов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Курбатов Афонасей Федоров
Отец ребёнка: Курбатов Федор Семенов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: . Агрипина Федорова
Отец ребёнка: Курбатов Федор Семенов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: . Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Курбатов Федор Семенов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Курбатов Федор Семенов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Курбатов Федор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно