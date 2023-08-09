Курбатов Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатов Иван Семенов

Курбатов Иван Семенов

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1747

Дата смерти

До 1791

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Курбатов Семен Михайлов

Мать: Курбатова Татьяна Савельева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Сын: Курбатов Петр Иванов

Мать ребёнка: Курбатова Ирина Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Сын: Курбатов Михайло Иванов

Мать ребёнка: Курбатова Ирина Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.02.1777

Сын: Курбатов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Курбатова Ирина Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1778

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Курбатова Ирина Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Ирина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1791
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика