Курбатов Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиДо 1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1773
Сын: Курбатов Петр Иванов
Мать ребёнка: Курбатова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Курбатова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
12.02.1777
Мать ребёнка: Курбатова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
14.10.1778
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Курбатова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Ирина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1791