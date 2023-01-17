Курбатова (Щербакова) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Щербакова) Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Курбатов Петр Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Сын: Курбатов Михайло Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.02.1777

Сын: Курбатов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1778

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Семенов

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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