Курбатова (Щербакова) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Курбатов Петр Иванов
Отец ребёнка: Курбатов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Курбатов Иван Семенов
Рождение ребёнка
12.02.1777
Отец ребёнка: Курбатов Иван Семенов
Рождение ребёнка
14.10.1778
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Курбатов Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно