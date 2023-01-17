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Курбатов Василей Семенов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Курбатов Семен Михайлов

Мать: Курбатова Татьяна Савельева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Устинья Максимова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Устинья Максимова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Устинья Максимова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова 2-Я Жена Евдокия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова 1-Я Жена Устинья Максимова

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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