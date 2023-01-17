Курбатов Василей Семенов
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Устинья Максимова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Устинья Максимова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Устинья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно