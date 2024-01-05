Гредин Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Гредин Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гредина (ельникова) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гредина (ельникова) Анна Сергеевна
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Смерть
1980
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Причина смерти: болезнь