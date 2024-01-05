Гредин Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредин Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гредин Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гредина (ельникова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гредина (ельникова) Анна Сергеевна

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Смерть
1980
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Причина смерти: болезнь
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