Гредина (Ельникова) Анна Сергеевна
Место рожденияРоссия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Дата рождения08.12.1927
Дата смерти09.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1927
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гредин Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гредин Петр Тимофеевич
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Смерть
09.03.1997
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский