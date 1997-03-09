Гредина (Ельникова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредина (Ельникова) Анна Сергеевна

Место рождения

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский

Дата рождения

08.12.1927

Дата смерти

09.03.1997

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1927

Отец: Ельников Сергей Евдокимович

Мать: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гредин Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гредин Петр Тимофеевич

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
Смерть
09.03.1997
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Абадзехский
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