Дитерихс Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1825 ст.
Дата смерти20.12.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дитерихс Леонид Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1859
Дочь: Черткова Анна Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1860 ст.
Сын: Дитерихс Владимир Константинович
Мать ребёнка: не указана
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Щегловитова Елена Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Дитерихс Александр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Де Ферран Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дитерихс Иосиф Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Толстая Ольга Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1874
Сын: Дитерихс Михаил Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.12.1899 ст.