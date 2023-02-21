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Дитерихс Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1825 ст.

Дата смерти

20.12.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дитерихс Леонид Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1859

Дочь: Черткова Анна Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1860 ст.

Сын: Дитерихс Владимир Константинович

Мать ребёнка: не указана

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Щегловитова Елена Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Дитерихс Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Де Ферран Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Дитерихс Иосиф Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Толстая Ольга Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1874

Сын: Дитерихс Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.12.1899 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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