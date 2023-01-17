Черткова (Дитерихс) Анна Константиновна
Место рождения
Дата рождения29.09.1859
Дата смерти11.10.1927
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1859
Отец: Дитерихс Константин Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чертков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Чертков Владимир Григорьевич
Смерть
11.10.1927
Москва, город федерального значения Москва