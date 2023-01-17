Черткова (Дитерихс) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова (Дитерихс) Анна Константиновна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

29.09.1859

Дата смерти

11.10.1927

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1859

Отец: Дитерихс Константин Александрович

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1886

Муж: Чертков Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Чертков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Чертков Владимир Григорьевич

Смерть
11.10.1927
Москва, город федерального значения Москва
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