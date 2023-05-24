Маликин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Маликин Аксентий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Маликин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно