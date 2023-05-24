Маликин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Маликин Иван Аксентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Маликин Мин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Маликин Аксентий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Маликин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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