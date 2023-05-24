Маликин Мин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Маликин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Маликина Маринв Миньевна
Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно