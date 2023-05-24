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Маликин Мин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Маликин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликина Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Маликин Федор Миньевич

Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Маликин Петр Миньевич

Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Маликин Николай Миньевич

Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Маликин Калина Миньевич

Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Маликина Маринв Миньевна

Мать ребёнка: Маликина Марья Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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