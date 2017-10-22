Аксельрод Роальд Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельрод Роальд Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1929

Дата смерти

22.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1929

Отец: Аксельрод Моисей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.06.1952

Жена: Аксельрод Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
29.03.1957

Дочь: Перцова Марианна Роальдовна

Мать ребёнка: Аксельрод Татьяна Викторовна

Смерть
22.10.2017
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