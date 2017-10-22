Аксельрод Роальд Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1929
Дата смерти22.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1929
Отец: Аксельрод Моисей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.06.1952
Рождение ребёнка
29.03.1957
Дочь: Перцова Марианна Роальдовна
Мать ребёнка: Аксельрод Татьяна Викторовна
Смерть
22.10.2017