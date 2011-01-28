Аксельрод (Бродская) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1931
Дата смерти28.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1931
Бракосочетание
15.06.1952
Рождение ребёнка
29.03.1957
Дочь: Перцова Марианна Роальдовна
Отец ребёнка: Аксельрод Роальд Моисеевич
Рождение ребёнка
03.06.1961
Дочь: Хорошанская Виктория Роальдовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.01.2011