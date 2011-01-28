Аксельрод (Бродская) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксельрод (Бродская) Татьяна Викторовна

Аксельрод (Бродская) Татьяна Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1931

Дата смерти

28.01.2011

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1931

Отец: Бродский Виктор Леонидович (Лазаревич / Лейбович)

Мать: Коган Элеонора Генриховна

Бракосочетание
15.06.1952

Муж: Аксельрод Роальд Моисеевич

Рождение ребёнка
29.03.1957

Дочь: Перцова Марианна Роальдовна

Отец ребёнка: Аксельрод Роальд Моисеевич

Рождение ребёнка
03.06.1961

Дочь: Хорошанская Виктория Роальдовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.01.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close