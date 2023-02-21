Аксельрод Моисей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1905
Дата смерти07.02.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1925
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1929
Сын: Аксельрод Роальд Моисеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.02.1972