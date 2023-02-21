Аксельрод Моисей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксельрод Моисей Михайлович

Аксельрод Моисей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1905

Дата смерти

07.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1925

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1929

Сын: Аксельрод Роальд Моисеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.02.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close