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Охапкин Вячеслав
Охапкин Вячеслав
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
04.06.1942
Пол
Мужской
Отец
Охапкин Ефим
Мать
Охапкина Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Охапкин Ефим
Мать:
Охапкина Александра
Смерть
04.06.1942
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