Охапкин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхапкин Вячеслав

Охапкин Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

04.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Охапкин Ефим

Мать: Охапкина Александра

Смерть
04.06.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close