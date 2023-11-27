Охапкин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Охапкин Василий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Охапкин Вячеслав
Мать ребёнка: Охапкина Александра
Рождение ребёнка
1923
Сын: Охапкин Аркадий
Мать ребёнка: Охапкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя
Мать ребёнка: Охапкина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охапкина Александра
Смерть
Неизвестно