Охапкин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охапкин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Охапкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Охапкин Вячеслав

Мать ребёнка: Охапкина Александра

Рождение ребёнка
1923

Сын: Охапкин Аркадий

Мать ребёнка: Охапкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майя

Мать ребёнка: Охапкина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охапкина Александра

Смерть
Неизвестно
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