Охапкина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Охапкин Вячеслав
Отец ребёнка: Охапкин Ефим
Рождение ребёнка
1923
Сын: Охапкин Аркадий
Отец ребёнка: Охапкин Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя
Отец ребёнка: Охапкин Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Охапкин Ефим
Смерть
Неизвестно