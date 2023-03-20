Дмитриева-Мамонова / Dmitriev-Mamonov (Лачинова) Мария (Сергеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1787
Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1794