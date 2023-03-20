Дмитриева-Мамонова / Dmitriev-Mamonov (Лачинова) Мария (Сергеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева-Мамонова / Dmitriev-Mamonov (Лачинова) Мария (Сергеевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1787

Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев-Мамонов Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1794
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