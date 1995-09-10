Абрамушкина (Максимова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамушкина (Максимова) Татьяна Павловна

Абрамушкина (Максимова) Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Балихино, Липецкая волость, Гжатский уезд

Дата рождения

25.01.1920

Дата смерти

10.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1920

Отец: Костылев Павел Григорьевич

Мать: Иванова Евдокия Ивановна

Балихино, Липецкая волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1942

Дочь: Волкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Абрамушкин Иван Павлович

Губино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Абрамушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Абрамушкин Иван Павлович

Рождение ребёнка
06.09.1951

Сын: Абрамушкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Абрамушкин Иван Павлович

Губино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
?.03.1956

Дочь: Туровец Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Абрамушкин Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамушкин Иван Павлович

Смерть
10.09.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close