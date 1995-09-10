Абрамушкина (Максимова) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения25.01.1920
Дата смерти10.09.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1920
Рождение ребёнка
06.07.1942
Дочь: Волкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Абрамушкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Абрамушкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Абрамушкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.09.1951
Сын: Абрамушкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Абрамушкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
?.03.1956
Дочь: Туровец Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Абрамушкин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1995