Туровец (Абрамушкина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровец (Абрамушкина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1956

Отец: Абрамушкин Иван Павлович

Мать: Абрамушкина Татьяна Павловна

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