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Туровец (Абрамушкина) Валентина Ивановна
Туровец (Абрамушкина) Валентина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.03.1956
Пол
Женский
Отец
Абрамушкин Иван Павлович
1923 г.р.
Мать
Абрамушкина (Максимова) Татьяна Павловна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1956
Отец:
Абрамушкин Иван Павлович
Мать:
Абрамушкина Татьяна Павловна
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