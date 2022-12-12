Иванова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1920

Дочь: Абрамушкина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Костылев Павел Григорьевич

Балихино, Липецкая волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погораздова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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