Максимов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погораздова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно