Максимов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погораздова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно