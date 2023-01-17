Ерофеев (однодворец) Иосиф Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Иосиф Петрович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ерофеев (однодворец) Петр Егорович

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья Иосифовна

Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ерофеев Иван Иосифович

Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ерофеев Павел Иосифович

Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Большакова Матрена Иосифовна

Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1875
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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