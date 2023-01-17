Ерофеев (однодворец) Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ерофеев (однодворец) Петр Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья Иосифовна
Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Большакова Матрена Иосифовна
Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Ерофеева Марфа Прохоровна
Смерть
1875