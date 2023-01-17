Бабкин Евтей (Евтихий) Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Евтей (Евтихий) Максимович

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бабкин Максим Петрович

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1803

Жена: Бабкина Синклитикия Прокофьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Бабкина Феодосия Евтеевна (Евтихиевна)

Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Бабкина Ксения Евтеевна (Евтихиевна)

Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1835

Жена: Бабкина Васса Даниловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.01.1837 ст.

Дочь: Бабкина Ксения Евтеевна (Евтихиевна)

Мать ребёнка: Бабкина Васса Даниловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.10.1838

Сын: Бабкин Иван Евтеевич

Мать ребёнка: Бабкина Васса Даниловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Никита Евтеевич

Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Андрей Евтеевич

Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)

Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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