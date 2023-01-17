Бабкин Евтей (Евтихий) Максимович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Бабкин Максим Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1803
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Бабкина Феодосия Евтеевна (Евтихиевна)
Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Бабкина Ксения Евтеевна (Евтихиевна)
Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна
Бракосочетание
1835
Жена: Бабкина Васса Даниловна
Рождение ребёнка
23.01.1837 ст.
Дочь: Бабкина Ксения Евтеевна (Евтихиевна)
Мать ребёнка: Бабкина Васса Даниловна
Рождение ребёнка
14.10.1838
Сын: Бабкин Иван Евтеевич
Мать ребёнка: Бабкина Васса Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)
Мать ребёнка: Бабкина Синклитикия Прокофьевна
Смерть
Неизвестно