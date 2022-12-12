Бабкина Синклитикия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Синклитикия Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1841

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Бабкина Феодосия Евтеевна (Евтихиевна)

Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Бабкина Ксения Евтеевна (Евтихиевна)

Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Никита Евтеевич

Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Андрей Евтеевич

Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Евтей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)

Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович

Смерть
1841
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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