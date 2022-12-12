Бабкина Синклитикия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Бабкина Феодосия Евтеевна (Евтихиевна)
Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Бабкина Ксения Евтеевна (Евтихиевна)
Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Никифор Евтеевич (Евтихиевич)
Отец ребёнка: Бабкин Евтей Максимович
Смерть
1841