Любимовъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любимовъ Федоръ
Мать: Любимова Евдокия
Бракосочетание
23.01.1912
Жена: Любимова Зинаида
Рождение ребёнка
05.03.1913
Дочь: Любимова Клавдия
Мать ребёнка: Любимова Зинаида
Рождение ребёнка
06.03.1914
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Любимова Зинаида
Рождение ребёнка
21.12.1918
Сын: Любимов Василий
Мать ребёнка: Любимова Зинаида
Рождение ребёнка
1921
Сын: Любимов Петр
Мать ребёнка: Любимова Зинаида