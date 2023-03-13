Любимовъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимовъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любимовъ Федоръ

Мать: Любимова Евдокия

Бракосочетание
23.01.1912

Жена: Любимова Зинаида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1913

Дочь: Любимова Клавдия

Мать ребёнка: Любимова Зинаида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1914

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Любимова Зинаида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1918

Сын: Любимов Василий

Мать ребёнка: Любимова Зинаида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Любимов Петр

Мать ребёнка: Любимова Зинаида

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