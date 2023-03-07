Веркина (Чемеричина) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веркина (Чемеричина) Елена Михайловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

?.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Веркин Яков Иванович

Супруг(-а): Яков Иванович Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Веркин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Веркин Яков Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Веркин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Веркин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Веркин Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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