Веркина (Чемеричина) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения?.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1911
Муж: Веркин Яков Иванович
Супруг(-а): Яков Иванович Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1913
Отец ребёнка: Веркин Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1914
Отец ребёнка: Веркин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Веркин Яков Иванович
Смерть
Неизвестно