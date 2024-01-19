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Веркин Яков Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

23.10.1889

Дата смерти

22.09.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1889

Отец: Веркин Иван Дмитриевич

Мать: Веркина Матрона Петровна

Бракосочетание
23.01.1911

Жена: Веркина Елена Михайловна

Супруг(-а): Яков Иванович Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Веркин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Веркина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Веркин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Веркина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Веркина Елена Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.1931
Похороны
Неизвестно
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