Веркин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1889
Дата смерти22.09.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1889
Отец: Веркин Иван Дмитриевич
Мать: Веркина Матрона Петровна
Бракосочетание
23.01.1911
Жена: Веркина Елена Михайловна
Супруг(-а): Яков Иванович Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1913
Мать ребёнка: Веркина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1914
Мать ребёнка: Веркина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Веркина Елена Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.1931
Похороны
Неизвестно