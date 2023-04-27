Острожский Фёдор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Острожский Фёдор Данилович

Место рождения

Луцк, Волинська область

Дата рождения

1360

Дата смерти

1446

Пол

Мужской

Отец

Около 1328 г.р.

Мать

Около 1332 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1360

Отец: Ostrozky Danylo ???

Мать: Ostrogska (NN) Wasilissa

Луцк, Волинська область
Работа или профессия
Неизвестно
książę ostrogski, książę siewierski, książę włodzimirski
Рождение ребёнка
Около 1400

Дочь: Друцкая (Острожская) Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Ostrogska (Czuryło) Agrafia

Смерть
1446
Киев, Украинская ССР
Похороны
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Киево-Печерская лавра

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