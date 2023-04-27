Острожский Фёдор Данилович
Место рождения
Дата рождения1360
Дата смерти1446
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1360
Отец: Ostrozky Danylo ???
Мать: Ostrogska (NN) Wasilissa
Работа или профессия
Неизвестно
książę ostrogski, książę siewierski, książę włodzimirski
Рождение ребёнка
Около 1400
Дочь: Друцкая (Острожская) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Ostrogska (Czuryło) Agrafia
Смерть
1446
Похороны
Неизвестно
Киево-Печерская лавра