Ostrozky Danylo ???
Место рождения
Дата рожденияОколо 1328
Дата смертиДо 1376
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1328
Отец: Of Slonim Vasilko Romanovich
Мать: не указана
Бракосочетание
1355
Жена: Ostrogska Wasilissa
Рождение ребёнка
1360
Сын: Острожский Фёдор Данилович
Мать ребёнка: Ostrogska Wasilissa
Рождение ребёнка
1387
Сын: Czetwertynski Alexander Aleksy
Мать ребёнка: Ostrogska Wasilissa
Работа или профессия
Неизвестно
князь Острожский
Смерть
До 1376
Ukraine