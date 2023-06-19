Ostrozky Danylo ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ostrozky Danylo ???

Место рождения

Луцк, Волинська область

Дата рождения

Около 1328

Дата смерти

До 1376

Пол

Мужской

Отец

Около 1258 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1332 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1328

Отец: Of Slonim Vasilko Romanovich

Мать: не указана

Луцк, Волинська область
Бракосочетание
1355

Жена: Ostrogska Wasilissa

Рождение ребёнка
1360

Сын: Острожский Фёдор Данилович

Мать ребёнка: Ostrogska Wasilissa

Луцк, Волинська область
Рождение ребёнка
1387

Сын: Czetwertynski Alexander Aleksy

Мать ребёнка: Ostrogska Wasilissa

Работа или профессия
Неизвестно
князь Острожский
Смерть
До 1376
Ukraine