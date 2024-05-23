Савельева Акулина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Савельев Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Савельев Николай Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матвеева Звездина (Савельева) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Савельев Николай Петрович
Смерть
Неизвестно