Савельева Акулина Ефремовна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савельева Акулина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Рождение ребёнка
1831

Сын: Савельев Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Савельев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Савельев Николай Петрович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матвеева Звездина (Савельева) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Савельев Николай Петрович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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