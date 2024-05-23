Матвеева Звездина (Савельева) Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти27.11.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
28.09.1852 ст.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Матвеев Евдоким Тимофеевич
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
12.01.1863 ст.
Дочь: (Матвеева) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
03.06.1866 ст.
Дочь: (Матвеева) Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.
Сын: Матвеев Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
09.08.1869 ст.
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
05.05.1872 ст.
Сын: Матвеев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич
Бракосочетание
14.04.1874
Рождение ребёнка
23.12.1874 ст.
Дочь: (Звездина) Евгения Ларионовна
Отец ребёнка: Звездин Феодосий Ларионович
Смерть
27.11.1892 ст.