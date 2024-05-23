Матвеева Звездина (Савельева) Марфа Николаевна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева Звездина (Савельева) Марфа Николаевна

Место рождения

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

27.11.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Савельев Николай Петрович

Мать: Савельева Акулина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
28.09.1852 ст.

Муж: Матвеев Тимофей Матвеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Матвеев Евдоким Тимофеевич

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Матвеев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1863 ст.

Дочь: (Матвеева) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1866 ст.

Дочь: (Матвеева) Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.

Сын: Матвеев Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1869 ст.

Сын: Матвеев Мирон Тимофеевич

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1872 ст.

Сын: Матвеев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Матвеев Тимофей Матвеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
14.04.1874

Муж: Звездин Феодосий Ларионович

Рождение ребёнка
23.12.1874 ст.

Дочь: (Звездина) Евгения Ларионовна

Отец ребёнка: Звездин Феодосий Ларионович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
27.11.1892 ст.
Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

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