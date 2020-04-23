Колесникова (Родюк) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения03.01.1932
Дата смерти23.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1932
Отец: не указан
Мать: Родюк Лидия Федоровна
Бракосочетание
05.08.1956
Должанск Луганская область Украина
Рождение ребёнка
24.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Илья Сергеевич
Смерть
23.04.2020
Мангуш Мариупольский район Донецкая область Украина