Колесникова (Родюк) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Родюк) Ольга Петровна

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Место рождения

Глуховцы, Вінницька область

Дата рождения

03.01.1932

Дата смерти

23.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1932

Отец: не указан

Мать: Родюк Лидия Федоровна

Глуховцы, Вінницька область
Бракосочетание
05.08.1956

Муж: Колесников Илья Сергеевич

Должанск Луганская область Украина
Рождение ребёнка
24.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Илья Сергеевич

Смерть
23.04.2020
Мангуш Мариупольский район Донецкая область Украина
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